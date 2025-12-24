  • Спортс
10

Дмитрий Бивол выиграл суд о клевете у бывшей жены. Екатерину обязали опубликовать опровержения

Бивол выиграл суд о клевете у бывшей супруги.

Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал ложными и порочащими честь и достоинство публичные высказывания и комментарии Екатерины Бивол о ее бывшем муже Дмитрии.

Суд обязал Екатерину опубликовать опровержения на своих страницах в социальных сетях.

В июне 2023-го Екатерина заявила, что рассталась с Дмитрием после 15 лет совместной жизни. В августе 2024-го в социальных сетях Екатерина призывала отменить поединок Бивола с Артуром Бетербиевым, а затем радовалась победе Бетербиева раздельным решением судей. В феврале этого года Бивол выиграл в реванше.

«Мы ни о чем не можем договориться. Потому что 90 млн, которые он положил на счет, он занял. Бедный». Екатерина Бивол о встрече с бывшим мужем

