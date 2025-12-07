Стерлинг – о победе Яна над Двалишвили: «Некоторые моменты выглядели немного странно, но, может быть, это заслуга Петра? Не могу дождаться трилогии»

Стерлинг поздравил Яна с победой над Двалишвили.

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг поздравил Петра Яна с победой над Мерабом Двалишвили на UFC 323.

«Поздравления Яну и его команде. Они хорошо бились и внесли серьезные коррективы относительно первого боя. Не могу дождаться, чтобы посмотреть его снова с Мерабом, который планирует вернуться!

Некоторые моменты выглядели немного странно, но, может быть, это заслуга Яна? Посмотрим, вылечимся и выйдем снова. Это путь бойца. Надеюсь, вам всем понравилась битва. До следующего раза!» – написал Стерлинг в соцсетях.

Отметим, что Стерлинг и Двалишвили – близкие друзья и спарринг-партнеры.

Победа Яна – величие. 11 доказательств

Яну предложили выбрать между Двалишвили и Нурмагомедовым: «Видели, как прошел их бой? Кто был опаснее? Могут устроить реванш»