Ян о желании Двалишвили провести трилогию: «Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим»
Чемпион UFC Петр Ян отреагировал на желание Мераба Двалишвили провести третий бой.
«Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим.
Я никогда не выбирал себе соперника. Как UFC решат, так и будет. Полный газ», – сказал Ян на пресс-конференции.
Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением в главном событии UFC 323. В марте 2023-го Мераб победил Петра единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
