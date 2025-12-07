Ян о желании Двалишвили провести трилогию: «Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим»

Ян о желании Двалишвили провести трилогию: пусть отдохнет в джакузи.

Чемпион UFC Петр Ян отреагировал на желание Мераба Двалишвили провести третий бой.

«Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим.

Я никогда не выбирал себе соперника. Как UFC решат, так и будет. Полный газ», – сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением в главном событии UFC 323. В марте 2023-го Мераб победил Петра единогласным решением судей.

