Ян о победе над Двалишвили: «Осознание, как я к этому пришел – бесценно. Теперь я лучший»

Ян о победе над Двалишвили: теперь я лучший.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу в реванше над Мерабом Двалишвили.

«Этот момент очень важный и эмоциональный. Осознание, как я к этому пришел – бесценно. Теперь я лучший.

Что дальше? Пройдет время, пообщаемся с руководством. Я готов», – сказал Ян.

Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением в главном событии UFC 323. В марте 2023-го Мераб победил Петра единогласным решением судей.

Ян вернул пояс чемпиона UFC спустя 4 года и 9 месяцев. Он выигрывал титул в 2020 году, победив Жозе Альдо. В марте 2021-го Ян потерял пояс, проиграв Алджамейну Стерлингу.

«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови

Победа Яна – величие. 11 доказательств