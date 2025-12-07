Ислам Махачев: «Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо выходил в эту клетку. Петя, ты это заслужил»
Махачев поздравил Яна с победой над Двалишвили.
Ислам Махачев прокомментировал бой Мераба Двалишвили и Петра Яна.
«Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо выходил в эту клетку. Петя, ты это заслужил», – написал Ислам Махачев.
Мераб Двалишвили прервал беспроигрышную серию из 14 боев, проиграв Петру Яну на UFC 323. Он не проигрывал с 2018 года.
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Ислама Махачева
