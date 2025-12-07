Рафаэль Физиев подерется с Маурисио Руффи 1 февраля на UFC 325
Физиев подерется с Руффи.
Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи проведут бой на UFC 325 1 февраля.
Физиев в последнем бою победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей. У него 13 побед и четыре поражения. В сентябре Физиев получил травму и снялся с поединка против Чарльза Оливейры.
Руффи в сентябре проиграл Бенуа Сен-Дени.
Физиев объяснил, почему не может драться с Оливейрой: «Снова травмировал колено. Нужно несколько месяцев на восстановление»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
