Спортивный травматолог Валентин Беляевский – о переломе руки Пантожи: «Если без осложнений, за три-четыре месяца восстановится»
Видео травмы Пантожи в бою с Ваном.
На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (30-6) и Джошуа Ваном (16-2). Ван победил техническим нокаутом в первом раунде.
Пантожа сломал руку после неудачного падения и не смог продолжить бой.
Травму в разговоре со Спорстом” прокомментировал спортивный травматолог Валентин Беляевский.
«По видео определил бы вывих, а, скорее всего, переломовывих локтевого сустава. Это операция с иммобилизацией на четыре-шесть недель. Далее разработка, реабилитация и если без осложнений, то за три-четыре месяца восстановится», – сказал Беляевский.
Это первое поражение Пантожи с июля 2020-го, он провел четыре успешные защиты титула.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
