Сехудо завершил карьеру в UFC.

Бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшей и легчайшей категориях Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

На UFC 323 Сехудо проиграл судейским решением Пэйтону Тэлботту. Это четвертое поражение Генри подряд.

Всего на счету Сехудо 16 побед и пять поражений в MMA. В феврале ему исполнится 39 лет.

