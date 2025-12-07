Алешандре Пантожа проиграл техническим нокаутом Джошуа Вану на UFC 323 и утратил пояс чемпиона наилегчайшей категории

На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей (30-6) и Джошуа Ваном (16-2).

Ван победил техническим нокаутом в первом раунде. Пантожа травмировал руку после неудачного падения и не смог продолжить бой.

Ван впервые дрался за пояс. Он шел на серии из пяти побед.

Пантожа проиграл впервые с июля 2020-го. Это была его пятая защита титула.

Чемпион UFC еще недавно работал курьером. 18 тысяч доставок и максимальный рейтинг!