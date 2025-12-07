💣 Петр Ян победил Мераба Двалишвили на UFC 323 и вернул пояс легчайшего веса
На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.
Ян выиграл единогласным решением судей (49-46 – дважды, 48-47).
Двалишвили завоевал пояс в сентябре 2024-го, а в 2025-м провел три защиты. Он не проигрывал 14 боев подряд.
Ян продлил победную серию до четырех боев. В марте 2023-го он проиграл Двалишвили единогласным решением судей.
