Шон О’Мэлли: «Я даже не в соглавном бою UFC 324. Что дальше? Прелимы?»

О’Мэлли: я даже не в соглавном бою UFC 324. Что дальше? Прелимы?.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли пошутил, что недостаточно высоко дерется в карде UFC 324.

«Я даже не в соглавном бою. Чуваки, я сильно упал. Это смущает. Что дальше? Прелимы? Ранние бои? Акции Suga Show сейчас сильно упали», – сказал О’Мэлли.

Напомним, О’Мэлли и Сун Ядун подерутся в третьем по значимости поединке UFC 324. Главный бой – Джастин Гейджи против Пэдди Пимблетта, соглавный – Кайла Харрисон против Аманды Нуньес.

Шон О’Мэлли: «Сомневаюсь, что UFC устроят бой Царукяна и Топурии. Они хотят, чтобы титул оставался у Илии. У Армана отличные шансы его победить»

Пантожа – о переходе в легчайший вес: «Если бы О’Мэлли взял пояс, то я бы сказал, что готов подняться, но с Мерабом все по-другому»

Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3234 голоса
ДаПетр Ян
НетМераб Двалишвили
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
