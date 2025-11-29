Диего Лопес: «Сидишь без дела – титульного боя тебе не видать. Займись работой и хватит ныть в соцсетях»

Диего Лопес посмеялся над Евлоевым и Мерфи.

Боец UFC Диего Лопес прокомментировал решение лиги назначить реванш с Алексом Волкановски за титул.

«Мое лицо, когда увидел, как все плачут 🤣🤣. Сидишь без дела – титульного боя тебе не видать. Займись работой и хватит ныть в соцсетях», – написал Лопес.

Ранее стало известно, что поединок между Алексом Волкановски и Лопесом возглавит турнир UFC 325, который пройдет 31 января в Австралии.

Мовсар Евлоев (19-0) в последний раз дрался в декабре-2024, выиграв у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC. В июле он должен был встретиться с Аароном Пико, но снялся с поединка из-за травмы.

Его заменил Лерон Мерфи (17-0-1), он нокаутировал Аарона Пико и также идет на серии из девяти побед.

