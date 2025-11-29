Монсона не впустили в Молдову на бой по кикбоксингу: «Предлагали закрасить мою татуировку с буквой Z. И сказали не говорить о России»

Монсона просили не упоминать Россию при въезде в Молдову.

Бывший боец ММА и депутат парламента Республики Башкортостан Джефф Монсон рассказал, что при въезде в Молдову ему предлагали не упоминать Россию и закрасить татуировку с буквой Z.

«Меня и моего тренера задержали в аэропорту в Молдавии и отказали во въезде. Они предлагали мне закрасить мою татуировку с буквой Z при помощи макияжа. Также мне сказали не говорить о России во время пресс-конференции. Все это оскорбительно для меня», – сказал Монсон.

Монсона не впустили в Молдову на поединок по кикбоксингу.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство. В 2023 году он перестал быть гражданином США.

