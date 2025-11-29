1

Хадис Ибрагимов победил Виктора Немкова решением судей в реванше

Ибрагимов и Немков подрались в лиге «Сокол».

Хадис Ибрагимов и Виктор Немков провели бой по правилам ММА в лиге «Сокол».

Поединок в тяжелом весе возглавил третий ивент бойцовской лиги «Сокол» 28 ноября в Москве. Ибрагимов единогласным решением судей победил Немкова.

Первый бой прошел в лиге «Наше Дело» в декабре-2024 и завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.

«В UFC Федор бы потерял свободу». Интервью с человеком из команды Емельяненко, которого вы не знали

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoMMA
logoХадис Ибрагимов
Виктор Немков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Малыхин – о бое Умара и Фигейредо: «У Дейвисона нет шансов. Бразильцы лежать будут»
28 ноября, 17:20
Барбоза вспомнил бой с Хабибом: «Он постоянно был на шаг впереди. Даже не понял, как меня повалили»
28 ноября, 16:45
Нуньес высказалась о возобновлении карьеры: «Готова пережить все это снова»
28 ноября, 16:20
Главные новости
«Подошли «привет-привет» и сели каждый со своими командами». Ян и Двалишвили встретились в UFC PI
21 минуту назад
Титульный бой Жанибека Алимханулы отменен. Он сдал положительный допинг тест
51 минуту назад
Мэтт Браун: «Что нужно сделать в UFC ради чертова титульника? Почему у них вообще есть рейтинги? Избавьтесь от них. Устраивайте бои по количеству подписчиков в соцсетях»
сегодня, 18:00
Пол и О’Мэлли сняли видео с огромным столом фастфуда: «Обожаю быть тяжеловесом»
сегодня, 16:52Видео
Ринат Фахретдинов: «Когда я отправил Залески в нокдаун, сразу возникла мысль: «Ого, бонус. Добавлю и квартиру куплю»
сегодня, 15:35
Гончаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Задача Петра – остановить локомотив. В техническом арсенале он явно превосходит»
сегодня, 13:57
Фахретдинов – о победе Махачева над Маддаленой: «На Джека повлияла аура Хабиба. Но Ислам был в бешеной форме»
сегодня, 11:40
Лерон Мерфи: «Узнав, что не подерусь за титул, немного разлюбил UFC. Я занялся ММА вместо бокса, потому что думал, что здесь нет политики»
сегодня, 11:17
Джонс – о Диазе: «В России его считают гангстером? Это не так. Он курит и может послать, но Нейт – очень хороший парень»
сегодня, 11:06
Джошуа Ван: «У меня нет плана на бой с Пантожей. Рассчитываю нокаутировать его за три раунда»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото