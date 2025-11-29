Хадис Ибрагимов победил Виктора Немкова решением судей в реванше
Ибрагимов и Немков подрались в лиге «Сокол».
Хадис Ибрагимов и Виктор Немков провели бой по правилам ММА в лиге «Сокол».
Поединок в тяжелом весе возглавил третий ивент бойцовской лиги «Сокол» 28 ноября в Москве. Ибрагимов единогласным решением судей победил Немкова.
Первый бой прошел в лиге «Наше Дело» в декабре-2024 и завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.
«В UFC Федор бы потерял свободу». Интервью с человеком из команды Емельяненко, которого вы не знали
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости