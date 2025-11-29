Хадис Ибрагимов победил Виктора Немкова решением судей в реванше

Ибрагимов и Немков подрались в лиге «Сокол».

Хадис Ибрагимов и Виктор Немков провели бой по правилам ММА в лиге «Сокол».

Поединок в тяжелом весе возглавил третий ивент бойцовской лиги «Сокол» 28 ноября в Москве. Ибрагимов единогласным решением судей победил Немкова.

Первый бой прошел в лиге «Наше Дело» в декабре-2024 и завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.

