Махачев дал Кормье совет, как выбраться из захвата Хабиба: «Звони в полицию»
Хабиб взял Кормье в захват на тренировке, а Махачев дал совет Даниэлю.
Ислам Махачев дал Даниэлю Кормье совет, как выбраться из захвата Хабиба Нурмагомедова.
«Нужна помощь? Звони в полицию», – сказал Махачев.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
