Дана Уайт: «У Абдулманапа был план – Хабиб будет доминировать, а затем уступил место Исламу. И все произошло именно так»
Дана Уайт высказался об Абдулманапе Нурмагомедове.
Президент UFC Дана Уайт рассказал, как отец Хабиба Нурмагомедова предсказал успех Ислама Махачева.
«У него был план – Хабиба победит, будет доминировать, а затем уступит место Исламу. И все произошло именно так. Его отец не только сказал, что сын станет чемпионом, он сказал, что Ислам тоже станет чемпионом», – сказал Уайт.
Хабиб стал чемпионом в 2018 году, после чего провел три защиты титула и завершил карьеру в 2020 году. Махачев стал чемпионом UFC в легком весе в 2022 году и четыре раза защитил титул.
