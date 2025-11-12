Мухаммад Мокаев: «Я даже не видел контракт с Brave CF, договор у нас на словах. Но пояс UFC мне интереснее, чем заработок»
Мухаммад Мокаев раскрыл гонорар в лиге Brave CF.
Мухаммад Мокаев рассказал, сколько зарабатывает за бой в Brave CF.
«Полмиллиона долларов. Когда мне в UFC контракт не продлили, в Brave CF мне сказали: «Ты вообще не переживай, мы тебе дадим больше». Я даже ни разу контракт с Brave CF не видел – они говорят мне дату, вес, я приезжаю на турнир и все. Договор у нас на словах. Никогда не подписывали никакие бумаги.
Но пояс UFC мне интереснее, чем заработок. На данный момент моя цель – доказать, что я самый лучший в этом дивизионе», – сказал Мокаев.
7 ноября Мокаев выиграл титул чемпиона Brave CF, нокаутировав ирландского бойца Джерарда Бернса во втором раунде.
Мокаев – о разнице в уровне UFC и Brave: «Вообще не могу отличить никакую лигу. У меня даже в любителях бои были тяжелее, чем в UFC»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
