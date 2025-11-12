Ислам Махачев: «Мне нравится стиль Шона Брэди. Это был бы тяжелый бой для меня»
Махачев назвал бойца, который может дать ему сложный бой.
Ислам Махачев высказался об американском бойце полусреднего веса Шоне Брэди.
«Мне нравится Шон Брэди, его стиль. Это был бы тяжелый бой для меня. У нас схожие стили», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе.
16 ноября на турнире UFC 322 Брэди подерется с Майклом Моралесом. Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 за титул в полусреднем весе.
Ислам Махачев: «Хочу взять второй пояс, провести больше защит, чем Камару Усман. И попасть в Зал славы»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Adin Live
