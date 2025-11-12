Брэндон Ройвал – о турнире в Белом доме: «Драться перед кучкой политиков – это какие-то «Голодные игры». Цирк»
Брэндон Ройвал раскритиковал турнир в Белом доме.
Боец наилегчайшего веса Брэндон Ройвал не хочет драться на турнире UFC в Белом доме.
«Меня не интересуют бои у Белого дома. Я хочу драться перед большой толпой, а драться перед кучкой политиков – это какие-то «Голодные игры». Это цирк. Мне не интересно драться перед кучей миллиардеров, которым на меня плевать.
Я хочу драться перед настоящими фанатами ММА. И я выгляжу слишком по-мексикански. Иммиграционная полиция обычно таких арестовывает», – сказал боец UFC.
13 декабря в главном событии UFC Vegas 112 Ройвал (17-8) подерется с Манелем Капе (21-7). Турнир UFC в Белом доме пройдет в июне-2026.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: In The Arena MMA
