Магомедшарипов – в соцсетях: «Шесть лет прошло, а руки тянутся до сих пор»

Забит Магомедшарипов намекнул на возможное возвращение в бои.

«Шесть лет прошло, а руки тянутся до сих пор», – написал в социальных сетях бывший боец UFC, опубликовав фрагмент тренировки.

Напомним, 34-летний Забит Магомедшарипов объявил о завершении спортивной карьеры в 2022-м. В апреле появилась информация, что UFC регулярно предлагает дагестанцу вернуться в промоушен, но тот отказывается.

В последний раз Магомедшарипов дрался в ноябре-2019, когда победил Келвина Каттара единогласным решением судей.

Абдель-Азиз – о Забите: «Он просто потерял интерес. Трижды давал согласие на бой с Родригесом – и каждый раз тот снимался»