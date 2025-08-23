Реклама
3

Павлович в статусе фаворита подерется с Кортес-Акостой на UFC 257 в Шанхае

Сергей Павлович подерется с Вальдо Кортес-Акостой в главном карде турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае.

После поражений от Аспиналла и Волкова Павлович в феврале победил Жаирзиньо Розенстрайка судейским решением. У Кортес-Акосты 8 боев в UFC – и в семи из них американец одержал верх, в том числе в последнем бое с Сергеем Спиваковм в июне.

Впрочем, в будущей схватке россиянин выступает серьезным фаворитом – 1,35 против 3,40. Досрочную победу Павловича можно взять за 1,88, за нокаут в его исполнении дают 1,98, а за выигрыш единогласным решением судей – 4,70. Победа одного из бойцов в 1-2 раундах оценена коэффициентом 1,73, а успех в 3-м раунде или по очкам – 2,03.

