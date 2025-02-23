Бивол сделал фото с чемпионскими поясами на фоне флагов России и Кыргызстана
Дмитрий Бивол сфотографировался на фоне флагов России и Кыргызстана с поясами.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева решением большинства судей в реванше в Эр-Рияде.
Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона
Дмитрий Бивол – третий боксер из России, ставший абсолютным чемпионом мира
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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