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У Бивола и Бетербиева почти равные шансы. Кто будет чемпионом по итогам вечера?

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев сойдутся в ринге этим вечером.

Боксеры поспорят за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, WBO, IBF.

Очевидного фаворита нет. «БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 1,92 на победу Бетербиева, 2,20 – на успех Бивола.

Если оценивать вероятность досрочной победы, то разница в коэффициентах больше. «БЕТСИТИ» дает 3,35 на Бетербиева, 6,90 – на Бивола. А вот победа Бивола по очкам выглядит более вероятной, чем аналогичный успех его оппонента. 2,57 против 3,65.

На фоне азарта и вечера бокса многое может вылететь из головы, но не забывайте о бонусе – 100 000 для новых игроков!

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БЕТСИТИ
натив
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