Чимаев – о Махачеве в среднем весе: «Ему не позволят перепрыгнуть через два веса»

Хамзат Чимаев высказался о шансах Ислама Махачева в среднем весе.

«Если он хочет, пусть поднимается. Дю Плесси или не дю Плесси, Ислам может драться с кем захочет. Это просто вопрос его возможностей. Если Исламу дадут шанс, пусть борется за него.

Я не думаю, что они позволят ему перепрыгнуть через два веса. Лучше бы он дрался в 77 кг. А в 84 кг король пока что я», - сказал Хамзат Чимаев .

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