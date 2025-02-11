Чимаев – о Махачеве в среднем весе: «Ему не позволят перепрыгнуть через два веса»
Хамзат Чимаев высказался о шансах Ислама Махачева в среднем весе.
«Если он хочет, пусть поднимается. Дю Плесси или не дю Плесси, Ислам может драться с кем захочет. Это просто вопрос его возможностей. Если Исламу дадут шанс, пусть борется за него.
Я не думаю, что они позволят ему перепрыгнуть через два веса. Лучше бы он дрался в 77 кг. А в 84 кг король пока что я», - сказал Хамзат Чимаев.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
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