0

АСА 182: Одилов – Ибрагимов и другие бои

15 декабря в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер пройдет турнир АСА 182.

Главные бои турнира:

• Фаридун Одилов (16-2) – Адлан Ибрагимов (8-2);

• Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) – Али Абдулхаликов (14-2);

• Анис Екубов (9-1) – Вартан Асатрян (26-10);

• Олег Борисов (25-7) – Гога Шаматава (21-12);

• Азамат Керефов (17-0) – Анатолий Кондратьев (11-4).

Начало турнира – 15:45 мск. Основной кард стартует в 19:35 мск. Прямая трансляция – на официальном сайте АСА и «Матч ТВ».

«Скинхеды часто цеплялись в электричках: «Откуда?» Лучший легковес России – говорят, он может победить Махачева

Опубликовал: Руслан Мороз
Фаридун Одилов
logoACA
logoMMA
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
9245 минут назад
Резников − о бое Рахмонова и Гэрри: «Шавкат уверенно забрал три раунда, но заставил нас понервничать»
212 декабря, 09:38
В ACA назвали возможными турниры за рубежом: «Можем организовать ивенты в Казахстане и Сербии»
12 декабря, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Фьюри – о возвращении Кличко: «Не верю, что он хочет побить рекорда Формана. Только ради денег»
37 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
9245 минут назад
Александр Шлеменко может провести реванш с Магомедом Исмаиловым
сегодня, 08:53
Александр Шлеменко обратился к Емельяненко: «Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту»
10сегодня, 08:42
Вячеслав Борщев подерется с Томом Ноланом на UFC 312 8 февраля
сегодня, 08:20
Александр Усик: «Если будет возможность нокаутировать Фьюри, я ею воспользуюсь»
2сегодня, 08:10
Белал Мухаммад: «Ковингтон так и не оправился от избиения в стейк-хаусе»
6сегодня, 07:47
Дана Уайт: «Вы увидите бой Джонса и Аспиналла, 100%»
14сегодня, 07:21
Уайт – об остановке боя Ковингтон – Бакли: «Это сильное рассечение, но в Вегасе такие бои не останавливают»
13сегодня, 07:14
Хоакин Бакли вызвал на бой Камару Усмана
8сегодня, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем