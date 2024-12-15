АСА 182: Одилов – Ибрагимов и другие бои

15 декабря в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер пройдет турнир АСА 182.

Главные бои турнира :

• Фаридун Одилов (16-2) – Адлан Ибрагимов (8-2);

• Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) – Али Абдулхаликов (14-2);

• Анис Екубов (9-1) – Вартан Асатрян (26-10);

• Олег Борисов (25-7) – Гога Шаматава (21-12);

• Азамат Керефов (17-0) – Анатолий Кондратьев (11-4).

Начало турнира – 15:45 мск. Основной кард стартует в 19:35 мск. Прямая трансляция – на официальном сайте АСА и «Матч ТВ».

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