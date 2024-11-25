Президент Международной федерации ММА Дроздов: «Следующий чемпионат мира по MMA может пройти в России»

Чемпионат мира по MMA снова может пройти в России.

«Мы довольны проведением первого чемпионата мира под эгидой созданной федерации. Следующий турнир может пройти в России, рассматриваются несколько вариантов. Российские спортсмены также будут выступать под флагом и с гимном страны, это не обсуждается», – заявил президент Международной федерации ММА Виктор Дроздов.

Напомним, первый чемпионат мира по ММА состоялся в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. Россия заняла первое место в командном зачете, выиграв 14 золотых медалей.

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