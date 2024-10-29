Фото
13

Хабиб выложил фото с Родри после его победы на церемонии вручения «Золотого мяча»

Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Родри.

Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам прошедшего сезона. Впервые награда досталась игроку «Манчестер Сити».

Главным фаворитом на получение премии до дня вручения считался нападающий мадридского «Реала» Винисиус.

Ранее Хабиб неоднократно заявлял, что болеет за «Реал».

Хабиб – «Барсе»: «Я болею за «Реал» с 1998-го, но никто не может отрицать ваше величие. Удачи в это тяжелое время»

Рюдигер – Хабибу: «1 на 1, мой брат». Нурмагомедов ответил: «Это не футбол. Будь осторожен»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
logoМанчестер Сити
logoЗолотой мяч
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoРодри
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Родри – первый игрок младше 30, получивший «Золотой мяч», с 2015 года
23сегодня, 22:30
Камавинга – Винисиусу после «Золотого мяча» Родри: «Футбольная политика. Ты лучший игрок в мире, и ни одна награда не сможет оспорить это»
103сегодня, 22:30
Родри о «Золотом мяче»: «Это победа для испанского футбола. Иньеста, Хави, Касильяс, Бускетс заслуживали приз. И для полузащитников – они незаметно работают и сегодня вышли на свет»
105сегодня, 22:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Камару Усман: «UFC может отправить Топурию на вершину, если даст ему Макгрегора. Он станет следующим Конором»
11сегодня, 18:00
Топурия – в соцсетях: «Сказал и выполнил. Первый, кто нокаутировал Холлоуэя. И все еще непобежден»
6сегодня, 16:00
Генри Сехудо: «Было бы глупо не дать награду «Боец года» Топурии вместо Перейры»
8сегодня, 15:32
Кормье – о Топурии: «Не знаю, видел ли кого-то в полулегком весе с ударкой Илии. Таких навыков не было даже у Конора»
12сегодня, 14:25
Майкл Биспинг: «Левый хук Топурии лучше, чем у Перейры. У Илии идеальная техника»
7сегодня, 13:52
Конору предложили больше не драться в UFC. Он ответил: «Знаешь, ты прав. До свидания»
8сегодня, 13:11
Монсон – о Чимаеве: «Его путь – стать чемпионом UFC. У него такое же давление, как у Хабиба»
7сегодня, 12:54
Турнир PFL, в котором дрались Нганну и Феррейра, продал в США 10 тысяч PPV-трансляций
7сегодня, 12:43
Хамзат Чимаев: «Не хотел драться с Уиттакером. Я равнялся на этого парня»
9сегодня, 10:33
Иван Штырков: «Не ожидал, что у Уиттакера настолько слабая борьба. Чимаев просто оторвал ему голову»
4сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото