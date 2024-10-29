Хабиб выложил фото с Родри после его победы на церемонии вручения «Золотого мяча»
Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Родри.
Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам прошедшего сезона. Впервые награда досталась игроку «Манчестер Сити».
Главным фаворитом на получение премии до дня вручения считался нападающий мадридского «Реала» Винисиус.
Ранее Хабиб неоднократно заявлял, что болеет за «Реал».
Хабиб – «Барсе»: «Я болею за «Реал» с 1998-го, но никто не может отрицать ваше величие. Удачи в это тяжелое время»
Рюдигер – Хабибу: «1 на 1, мой брат». Нурмагомедов ответил: «Это не футбол. Будь осторожен»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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