Конору предложили больше не драться в UFC. Он ответил: «Знаешь, ты прав. До свидания»
Конор Макгрегор «попрощался» в соцсетях с UFC.
Конору в соцсетях предложили больше не драться в UFC:
«Нет смысла возвращаться в UFC или в бои в целом. У тебя прекрасная семья, состояние в полмиллиарда долларов, ты успешный бизнесмен. Ты осуществил свою мечту, став двукратным чемпионом UFC. Не рискуй своим здоровьем и благополучием, тебе нечего никому доказывать, чемпион, продолжай жить счастливо».
Макгрегор отреагировал: «Знаешь, ты прав. До свидания».
Топурия – плохая версия Конора
Уайт – о возвращении Конора: «Верю, что он подерется в 2025 году»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости