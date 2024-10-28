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Конору предложили больше не драться в UFC. Он ответил: «Знаешь, ты прав. До свидания»

Конор Макгрегор «попрощался» в соцсетях с UFC.

Конору в соцсетях предложили больше не драться в UFC:

«Нет смысла возвращаться в UFC или в бои в целом. У тебя прекрасная семья, состояние в полмиллиарда долларов, ты успешный бизнесмен. Ты осуществил свою мечту, став двукратным чемпионом UFC. Не рискуй своим здоровьем и благополучием, тебе нечего никому доказывать, чемпион, продолжай жить счастливо».

Макгрегор отреагировал: «Знаешь, ты прав. До свидания».

Топурия – плохая версия Конора

Уайт – о возвращении Конора: «Верю, что он подерется в 2025 году»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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