Бой Адесаньи и Борральо может состояться на турнире UFC 312 в Сиднее
Поединок Исраэля Адесаньи и Кайо Борральо может пройти на UFC 312.
«Я хочу драться с Иззи. Мы ведем переговоры с UFC, но пока ничего не подтверждено. Это бой, который мы хотим. Я думаю, что он имеет смысл.
Адесанья уже дрался со всеми парнями из топ–5. Только со мной и Имавовым он не дрался, но в прошлый раз у Имавова не было хорошего боя, поэтому UFC думают обо мне», – сказал Кайо Борральо.
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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