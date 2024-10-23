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Бой Адесаньи и Борральо может состояться на турнире UFC 312 в Сиднее

Поединок Исраэля Адесаньи и Кайо Борральо может пройти на UFC 312.

«Я хочу драться с Иззи. Мы ведем переговоры с UFC, но пока ничего не подтверждено. Это бой, который мы хотим. Я думаю, что он имеет смысл. 

Адесанья уже дрался со всеми парнями из топ–5. Только со мной и Имавовым он не дрался, но в прошлый раз у Имавова не было хорошего боя, поэтому UFC думают обо мне», – сказал Кайо Борральо.

Поражение Адесаньи – случайность?

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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Кайо Борральо
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