Бой Адесаньи и Борральо может состояться на турнире UFC 312 в Сиднее

Поединок Исраэля Адесаньи и Кайо Борральо может пройти на UFC 312.

«Я хочу драться с Иззи. Мы ведем переговоры с UFC , но пока ничего не подтверждено. Это бой, который мы хотим. Я думаю, что он имеет смысл.

Адесанья уже дрался со всеми парнями из топ–5. Только со мной и Имавовым он не дрался, но в прошлый раз у Имавова не было хорошего боя, поэтому UFC думают обо мне», – сказал Кайо Борральо .

Поражение Адесаньи – случайность?