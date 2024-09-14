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  • Двалишвили подерется с О’Мэлли за титул UFC, а новые клиенты претендуют на бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ
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Двалишвили подерется с О’Мэлли за титул UFC, а новые клиенты претендуют на бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ

Мераб Двалишвили подерется с Шоном О’Мэлли в главном бою UFC 306.

О’Мэлли, будучи чемпионом в легчайшем весе, защитил титул в бою с Марлоном Верой в марте 2024 года. Для Двалишвили, который не проигрывает 10 боев (с 2018-го!), этот бой станет первым титульным поединком.

Букмекеры оценивают шансы бойцов примерно одинаково: за 1,88 можно поставить на О’Мэлли, за 2,00 – на Двалишвили. О’Мэлли выиграл несколько поединков нокаутом, так что линия на досрочную победу американца за 2,48 смотрится интересным вариантом. Можно выбрать и конкретную победу нокаутом или вследствие дисквалификации за 2,85. Двалишвили выиграл нокаутом лишь 1 из 10 боев, на его победу единогласным решением можно зарядить за 3,60, а раздельным – за 9,00.

БЕТСИТИ приготовил к крутому бою не менее крутую акцию – бонус 100 000 рублей новым игрокам!

logoUFC
Ставки на спорт
БЕТСИТИ
logoМераб Двалишвили
натив
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