Двалишвили подерется с О’Мэлли за титул UFC, а новые клиенты претендуют на бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ

Мераб Двалишвили подерется с Шоном О’Мэлли в главном бою UFC 306.

О’Мэлли, будучи чемпионом в легчайшем весе, защитил титул в бою с Марлоном Верой в марте 2024 года. Для Двалишвили, который не проигрывает 10 боев (с 2018-го!), этот бой станет первым титульным поединком.

Букмекеры оценивают шансы бойцов примерно одинаково: за 1,88 можно поставить на О’Мэлли, за 2,00 – на Двалишвили. О’Мэлли выиграл несколько поединков нокаутом, так что линия на досрочную победу американца за 2,48 смотрится интересным вариантом. Можно выбрать и конкретную победу нокаутом или вследствие дисквалификации за 2,85 . Двалишвили выиграл нокаутом лишь 1 из 10 боев, на его победу единогласным решением можно зарядить за 3,60 , а раздельным – за 9,00 .

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