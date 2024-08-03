Умар Нурмагомедов против Кори Сэндхагена: шансы россиянина в 3,5 раза выше!

Умар Нурмагомедов выйдет на бой против Кори Сэндхагена в рамках турнира UFC on ABC 7.

Поединок россиянина и американца пройдет в легчайшем весе и будет главным событием вечера.

«БЕТСИТИ» считает Умара фаворитом. Шансы россиянина примерно в три с половиной раза выше, чем у соперника. «БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 1,23 на победу Нурмагомедова и 4,40 – на Сэндхагена.

Досрочное окончание боя вполне возможно. Поставить на быстрый успех Нурмагомедова можно с коэффициентом 2,35, а на Сэндхагена – с 6,70.

Хотите попробовать выиграть по-крупному? Коэффициент 40,0 – на то, что бой закончится за первые 60 секунд.

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