Эдвардс не проигрывает в UFC восемь лет и подерется с другом Трампа за пояс. Ставь на его победу в БЕТСИТИ с хорошим коэффициентом

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет последний турнир UFC в 2023 году. На UFC 296 за пояс в полусреднем весе подерутся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон.

Эдвардс – действующий чемпион. В двух последних боях он победил Камару Усмана, а в UFC не проигрывает с 2015 года. Ковингтон ни разу не был постоянным чемпионом, но дважды дрался за титул против того же Усмана (оба раза проиграл).

Эдвардс – фаворит боя. Победа на него оценивается в 1.65. Коэффициент на успех Ковингтона – 2.33. При этом досрочная победа Эдвардса оценивается в 3.35, а Ковингтона – 5.00.

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