Павлович может забрать пояс UFC в бою с Аспиналлом. Ставь на победу с выгодным коэффициентом в БЕТСИТИ

Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом за временный пояс UFC.

В ночь на 12 ноября тяжеловесы встретятся на UFC 295 в Нью-Йорке. Оба – жесткие нокаутеры и идут на одинаковом рекорде 6-1.

Павлович выиграл шесть последних боев досрочно в первом раунде и теперь может забрать пояс временного чемпиона. Павлович – фаворит титульника. Его победа оценивается в 1.75. У Аспиналла – 2.14. При этом коэффициент на досрочную победу Павловича составляет 1.86. Так как нас ждет битва двух супертяжей, шансов увидеть быстрый финиш – достаточно.

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