Махачев вновь бьется с Волкановски на серии из 12 побед, а вы получаете до 100 000 рублей в БЕТСИТИ!

21 октября в Абу-Даби на главном турнире 2023 года в UFC в титульном бое в легком весе встретятся Ислам Махачев и Алекс Волкановски.

Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, однако бразилец снялся из-за рассечения.

Россиянин – большой фаворит боя с коэффициентом 1.35, в феврале он уже дрался с Волкановски и победил единогласным решением судей. Кэф на успех австралийца составляет 3.40. Коэффициент на досрочную победу одного из бойцов равен 1.70, а против такого исхода можно поставить за 2.08.

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