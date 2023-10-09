«Я посоветовался с тренером, а потом начал ее душить». Брайс Митчелл рассказал, как убил оленя голыми руками

Боец UFC Брайс Митчелл рассказал, как задушил оленя руками.

«Я охотился с арбалетом, на котором прицел был приклеен на скотч. Видимо, когда я пошел в лес, скотч ослаб, и я постоянно промахивался. Я не шучу, мой прицел был приклеен.

Я звал лань около двух с половиной часов. Она уснула, и я выстрелил, но промахнулся. Мне пришлось брать ее голыми руками. Я подождал, когда она снова уснет, очень тихо подошел и сказал: «Черт возьми, я сделаю это». Прежде чем провести удушающий прием, я написал своему тренеру и попросил его помочь. Потом я просунул левую руку и начал душить ее, пока она не умерла», – заявил боец UFC Брайс Митчелл.

Физиев вместе с Митчеллом и Уотерсон попал в больницу после UFC Fight Night 228: «Лучшая работа в мире»

Брайс Митчелл: «Люди произошли от обезьян? Да чушь это все! Ложь от Сатаны! Вас обманули»