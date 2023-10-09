«Я посоветовался с тренером, а потом начал ее душить». Брайс Митчелл рассказал, как убил оленя голыми руками

Теги UFC MMA Брайс Митчелл Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Брайс Митчелл рассказал, как задушил оленя руками.

«Я охотился с арбалетом, на котором прицел был приклеен на скотч. Видимо, когда я пошел в лес, скотч ослаб, и я постоянно промахивался. Я не шучу, мой прицел был приклеен.

Я звал лань около двух с половиной часов. Она уснула, и я выстрелил, но промахнулся. Мне пришлось брать ее голыми руками. Я подождал, когда она снова уснет, очень тихо подошел и сказал: «Черт возьми, я сделаю это». Прежде чем провести удушающий прием, я написал своему тренеру и попросил его помочь. Потом я просунул левую руку и начал душить ее, пока она не умерла», – заявил боец UFC Брайс Митчелл.

Физиев вместе с Митчеллом и Уотерсон попал в больницу после UFC Fight Night 228: «Лучшая работа в мире»

Брайс Митчелл: «Люди произошли от обезьян? Да чушь это все! Ложь от Сатаны! Вас обманули»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lux_Vid Александров
Надеюсь его кто-нибудь тоже голыми руками
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ушлепок
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ма Из
репортаж из дурки какой-то
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Прудникова
😡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GBale
эхх, а в каком то из embeded показали как он живет и вызывал желание топить за него и к сожалению он оказался просто бессердечным идиотом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Урод.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий