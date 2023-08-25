Где смотреть Top Dog 23 Фомич — Джанго: когда, во сколько начало прямой трансляции 22 сентября

Теги Top Dog FC Кулачные бои Олег Фомичев Прямые трансляции бои Бокс/MMA/UFC

Вечером 22 сентября 2023 года на площадке RED ARENA в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 23. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Олегом Фомичёвым и Исламом Жангоразовым.

 

Олег Фомичев — российский боец кулачного стиля (тяжелый вес). С 2022 года он дерется в TOP DOG, а на его счету 6 побед и ни одного проигрыша. На данный момент Фомич является действующим чемпионом TOP DOG в полутяжелом весе. Крайний раз он дрался 30 июня этого года против Асылжана Бакытжанулы и выиграл бой единогласным решением судей.

Ислам Жангоразов — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). На протяжении 2 лет спортсмен дерется в ПОП-ММА, а на сегодняшний день его рекорд на голых кулаках составляет 4–1. Свой предыдущий бой он провел по правилам бокса 31 августа 2023 года, его противником был Максим Федоров. В этом поединке Ислам Жангоразов выиграл раздельным решением судей.

Где смотреть TOP DOG 23, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на канале UDAR
  • Кинопоиск Спорт
  • начало турнира в 19:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий