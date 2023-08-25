Вечером 22 сентября 2023 года на площадке RED ARENA в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 23. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Олегом Фомичёвым и Исламом Жангоразовым.

Олег Фомичев — российский боец кулачного стиля (тяжелый вес). С 2022 года он дерется в TOP DOG, а на его счету 6 побед и ни одного проигрыша. На данный момент Фомич является действующим чемпионом TOP DOG в полутяжелом весе. Крайний раз он дрался 30 июня этого года против Асылжана Бакытжанулы и выиграл бой единогласным решением судей.

Ислам Жангоразов — российский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). На протяжении 2 лет спортсмен дерется в ПОП-ММА, а на сегодняшний день его рекорд на голых кулаках составляет 4–1. Свой предыдущий бой он провел по правилам бокса 31 августа 2023 года, его противником был Максим Федоров. В этом поединке Ислам Жангоразов выиграл раздельным решением судей.

Где смотреть TOP DOG 23, во сколько начало прямой трансляции