Кард TOP DOG 23 – кто дерется 22 сентября, весь список бойцов
Вечером 22 сентября 2023 года на площадке RED ARENA в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 23. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Олегом Фомичёвым и Исламом Жангоразовым.
Кард TOP DOG 23:
- Олег Фомичёв vs Ислам Жангоразов
- Иван Матвеев vs Марсель Ханов
- Кантемир Калажоков vs Наби Гаджиев
- Алексей Мельников vs Мурад Арцулаев
- Адилжан Сандибеков vs Суламбек Шахгириев
- Александр Сидоренко vs Сурхай Мансуров
- Виталий Старых vs Артак Саркисян
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на канале UDAR
- на Кинопоиске
- начало турнира в 19:00 по мск
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