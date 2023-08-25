Кард TOP DOG 23 – кто дерется 22 сентября, весь список бойцов

Теги Top Dog FC Кулачные бои Олег Фомичев Прямые трансляции бои Бокс/MMA/UFC

Вечером 22 сентября 2023 года на площадке RED ARENA в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 23. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Олегом Фомичёвым и Исламом Жангоразовым.

 

Кард TOP DOG 23:

  • Олег Фомичёв vs Ислам Жангоразов
  • Иван Матвеев vs Марсель Ханов
  • Кантемир Калажоков vs Наби Гаджиев
  • Алексей Мельников vs Мурад Арцулаев
  • Адилжан Сандибеков vs Суламбек Шахгириев
  • Александр Сидоренко vs Сурхай Мансуров
  • Виталий Старых vs Артак Саркисян

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на канале UDAR
  • на Кинопоиске
  • начало турнира в 19:00 по мск

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