Вечером 22 сентября 2023 года на площадке RED ARENA в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 23. В главном событии состоится схватка в тяжелом весе между Олегом Фомичёвым и Исламом Жангоразовым.

Кард TOP DOG 23:

Олег Фомичёв vs Ислам Жангоразов

Иван Матвеев vs Марсель Ханов

Кантемир Калажоков vs Наби Гаджиев

Алексей Мельников vs Мурад Арцулаев

Адилжан Сандибеков vs Суламбек Шахгириев

Александр Сидоренко vs Сурхай Мансуров

Виталий Старых vs Артак Саркисян

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