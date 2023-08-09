«Кинопоиск» покажет новый сезон Претендентской серии Даны Уайта

9 августа на «Кинопоиске» начался показ седьмого сезона Претендентской серии Даны Уайта.

Эпизоды будут выходить эксклюзивно на «Кинопоиске» раз в неделю по средам до 11 октября.

Участниками нового сезона будут двое бойцов из России, Шамиль Газиев (10-0, экс-боец Brave FC) и (14-3, экс боец Open FC), и сестра Шавката Рахмонова Сора Рахмонова (4-1).

Уайт – о возможном возвращении Диаза в UFC: «Мы любим этого парня, посмотрим»

Уайт – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор готов»