«Кинопоиск» покажет новый сезон Претендентской серии Даны Уайта
9 августа на «Кинопоиске» начался показ седьмого сезона Претендентской серии Даны Уайта.
Эпизоды будут выходить эксклюзивно на «Кинопоиске» раз в неделю по средам до 11 октября.
Участниками нового сезона будут двое бойцов из России, Шамиль Газиев (10-0, экс-боец Brave FC) и Александр Солдаткин (14-3, экс боец Open FC), и сестра Шавката Рахмонова Сора Рахмонова (4-1).
Уайт – о возможном возвращении Диаза в UFC: «Мы любим этого парня, посмотрим»
p.s. кинопоиск на ufc основательно подсел