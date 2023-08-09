«Кинопоиск» покажет новый сезон Претендентской серии Даны Уайта

Теги Дана Уайт Шавкат Рахмонов Сора Рахмонова Александр Солдаткин Бокс/MMA/UFC

9 августа на «Кинопоиске» начался показ седьмого сезона Претендентской серии Даны Уайта.

Эпизоды будут выходить эксклюзивно на «Кинопоиске» раз в неделю по средам до 11 октября.

Участниками нового сезона будут двое бойцов из России, Шамиль Газиев (10-0, экс-боец Brave FC) и Александр Солдаткин (14-3, экс боец Open FC), и сестра Шавката Рахмонова Сора Рахмонова (4-1).

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2 комментария

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WT-hock
Это мы смотрим!

p.s. кинопоиск на ufc основательно подсел
+7
0
+7
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Евгений Цыбульников
Не знаю, насколько это будет популярно у нас, но как по мне - это круто, что на кинопоиске стали выкладывать TUF и подобные вещи
+5
0
+5
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