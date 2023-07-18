Царукян – о Вартаняне: «Ему стоит продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше»

Арман Царукян посоветовал Эдуарду Вартаняну перейти в UFC.

« лучше продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше. Кто бы еще мог успешно выступать в легком весе UFC из россиян?

Думаю, что чемпионы промоушенов и могут залететь в топ-10 дивизиона», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Тренер Вартаняна: «Эдик может победить Махачева. И вообще любого соперника»

Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»