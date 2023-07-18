Царукян – о Вартаняне: «Ему стоит продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше»
Арман Царукян посоветовал Эдуарду Вартаняну перейти в UFC.
«Вартаняну лучше продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше. Кто бы еще мог успешно выступать в легком весе UFC из россиян?
Думаю, что чемпионы промоушенов ACA и AMC Fight Nights могут залететь в топ-10 дивизиона», – сказал боец UFC Арман Царукян.
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