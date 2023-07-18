Царукян – о Вартаняне: «Ему стоит продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян посоветовал Эдуарду Вартаняну перейти в UFC.

«Вартаняну лучше продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше. Кто бы еще мог успешно выступать в легком весе UFC из россиян?

Думаю, что чемпионы промоушенов ACA и AMC Fight Nights могут залететь в топ-10 дивизиона», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Тренер Вартаняна: «Эдик может победить Махачева. И вообще любого соперника»

Арман Царукян: «Люблю Лос-Анджелес, Майами. Если UFC изменит мой контракт – я тут же перееду»

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