Россиянка Дарья Железнякова подписала контракт с UFC

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

В UFC появится новый российский боец.

Дарья Железнякова, выступающая в легчайшем весе, подписала контракт с UFC. Об этом сообщил канал UFC Roster Watch, отслеживающий ростер бойцов промоушена.

Россиянка провела в профессиональном MMA девять боев, восемь раз победив и проиграв в одном поединке.

В последнем бою Дарья Железнякова победила Мари Луизи на турнире Ares FC 14. Поединок закончился техническим нокаутом в первом раунде.

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