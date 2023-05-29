Хасбик выложил фото Эрдогана, сопроводив его эмодзи льва

Хасбик поздравил президента Турции Эрдогана с переизбранием.

Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, опубликовал фотографию Реджепа Тайипа Эрдогана, сопроводив ее эмодзи льва.

Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. Действующий глава Турции набрал 52,16% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 47,84%.

Ранее Эрдогана с победой на выборах поздравил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Черный хайп – тоже хайп». Хасбика задержала полиция – за перекрытую дорогу, чтобы подрифтовать

Хасбик пошутил о попадании в полицию: «Кошка говорит, что Трамп звонил»