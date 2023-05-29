Хасбик выложил фото Эрдогана, сопроводив его эмодзи льва

Теги MMA Политика соцсети Реджеп Тайип Эрдоган Хасбик Бокс/MMA/UFC

Хасбик поздравил президента Турции Эрдогана с переизбранием.

Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, опубликовал фотографию Реджепа Тайипа Эрдогана, сопроводив ее эмодзи льва.

Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. Действующий глава Турции набрал 52,16% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 47,84%.

Ранее Эрдогана с победой на выборах поздравил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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8 комментариев

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invincible
Ответ Безумный Макс
какое отношение это имеет к спорту?!
Никакого
+10
-2
+8
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Безумный Макс
какое отношение это имеет к спорту?!
+7
-4
+3
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Безумный Макс
Ответ j30
хасбик суперзвезда из бойцовского мира
да?и какой у него был последний бой?
+3
0
+3
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Геннадий Тимченко
с нетерпением ожидаю новость, что Эрдоган выложил фото Хазбика... и как же он подпишет это фото❓🤔🤣🤣🤣
+2
-1
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Вадим Белозёров
Объясните мне при чем тут спорт ?
+1
0
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Сергей Орлов
Ответ Геннадий Тимченко
с нетерпением ожидаю новость, что Эрдоган выложил фото Хазбика... и как же он подпишет это фото❓🤔🤣🤣🤣
Кемаль Кылычдароглу)
0
0
0
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