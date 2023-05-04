Ночью 7 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Prudential Center» в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В предварительном карде в октагоне встретятся Жалгас Жумагулов и Рафаэль Эстевам (наилегчайший вес).

Жалгас Жумагулов — казахстанский боец смешанного стиля, выступающий в наилегчайшем весе. Его карьера профессионального бойца началась в 2014 году, за это время на счету спортсмена 14 побед и 8 поражений. Крайняя схватка состоялась 19 ноября прошлого года, его противником был Чарльз Джонсон. В этом поединке Жалгас Жумагулов потерпел поражение раздельным решением судей.

Рафаэль Эстевам — бразильский боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). Н апротяжении 7 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а на сегодняшний день в его активе 11 побед и ни единого поражения. Предыдущий бой состоялся 27 сентября 2022 года против Жоао Элиас. Эту схватку Рафаэль Эстевам выиграл техническим нокаутом.

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