Где смотреть бой Жалгас Жумагулов – Рафаэль Эстевам на UFC 288: во сколько прямая трансляция 7 мая

Теги UFC Жалгас Жумагулов UFC 288 Бокс/MMA/UFC

Ночью 7 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 288. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Prudential Center» в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В предварительном карде в октагоне встретятся Жалгас Жумагулов и Рафаэль Эстевам (наилегчайший вес).

Жалгас Жумагулов — казахстанский боец смешанного стиля, выступающий в наилегчайшем весе. Его карьера профессионального бойца началась в 2014 году, за это время на счету спортсмена 14 побед и 8 поражений. Крайняя схватка состоялась 19 ноября прошлого года, его противником был Чарльз Джонсон. В этом поединке Жалгас Жумагулов потерпел поражение раздельным решением судей.

Рафаэль Эстевам — бразильский боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). Н апротяжении 7 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а на сегодняшний день в его активе 11 побед и ни единого поражения. Предыдущий бой состоялся 27 сентября 2022 года против Жоао Элиас. Эту схватку Рафаэль Эстевам выиграл техническим нокаутом.

Где смотреть бой Жумагулов – Эстевам, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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