Хрюнов – о поединке Загитова – Бузова: «Появились новые идеи. Бузову заменим на другую медийную девушку»

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что поединок Алины Загитовой с Ольгой Бузовой не состоится.

«Как продвигается организация боя Загитовой и Бузовой? Появились новые идеи. Бузову мы заменим на девушку с сопоставимой медийностью и вернемся к переговорам.

Это будет не певица, но она тоже занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней. Имя узнаете, когда все подпишем. Сейчас я веду переговоры со спонсорами. Будем решать», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

«Он пытался снять ролик со слоном». Хрюнов рассказал, почему Александр Емельяненко подерется с блогером Ершовым

Владимир Хрюнов: «Есть одно дело, ради которого Олейник рвался в Россию – набить бубен Дацику»