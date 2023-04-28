Хрюнов – о поединке Загитова – Бузова: «Появились новые идеи. Бузову заменим на другую медийную девушку»

Теги Владимир Хрюнов Поп ММА Загитова - Бузова Бокс/MMA/UFC

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что поединок Алины Загитовой с Ольгой Бузовой не состоится.

«Как продвигается организация боя Загитовой и Бузовой? Появились новые идеи. Бузову мы заменим на девушку с сопоставимой медийностью и вернемся к переговорам.

Это будет не певица, но она тоже занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней. Имя узнаете, когда все подпишем. Сейчас я веду переговоры со спонсорами. Будем решать», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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5 комментариев

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Нету Нету
Беркова
+3
-1
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jonnysilverhand01
Во что превратились отечественные единоборства … загитова, алкофеникс, олег монгол … позор
+3
-3
0
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Olga.t
Опять пургу гонит..
0
0
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