Кард RCC HARD – кто дерется 29 апреля, весь список бойцов
В субботу 29 апреля пройдет турнир российской лиги по кулачным боям RCC HARD. Бойцовский вечер будет проведен в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, Россия. В главном событии вечера состоится поединок в среднем весе между Кристиано Фроличем и Сергеем Калининым.
Кард RCC HARD:
- Кристиано Фролич vs Сергей Калинин
- Дауд Кельбиханов vs Михаил Колобегов
- Максим Сульгин vs Милсон Кастро
- Никита Кузнецов vs Чингис Салбырын
- Александр Ларкин vs Валерий Мясников
- Александр Деревянко vs Адель Зарипов
- Александр Великдус vs Владимир Чехонадских
- Микаил Усубов vs Герман Скобенко
- Файзали Таран Махмуродов vs Максим Сульгин
- Константин Степанов vs Дмитрий Берестовский
Где смотреть RCC HARD, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 17:00 по мск
- прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
- платформы WINK
- Yandex Sport
- Kinopoisk
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