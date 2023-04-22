В субботу 29 апреля пройдет турнир российской лиги по кулачным боям RCC HARD. Бойцовский вечер будет проведен в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, Россия. В главном событии вечера состоится поединок в среднем весе между Кристиано Фроличем и Сергеем Калининым.

Кард RCC HARD:

Кристиано Фролич vs Сергей Калинин

Дауд Кельбиханов vs Михаил Колобегов

Максим Сульгин vs Милсон Кастро

Никита Кузнецов vs Чингис Салбырын

Александр Ларкин vs Валерий Мясников

Александр Деревянко vs Адель Зарипов

Александр Великдус vs Владимир Чехонадских

Микаил Усубов vs Герман Скобенко

Файзали Таран Махмуродов vs Максим Сульгин

Константин Степанов vs Дмитрий Берестовский

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