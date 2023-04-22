Кард RCC HARD – кто дерется 29 апреля, весь список бойцов

Теги RCC Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

В субботу 29 апреля пройдет турнир российской лиги по кулачным боям RCC HARD. Бойцовский вечер будет проведен в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, Россия. В главном событии вечера состоится поединок в среднем весе между Кристиано Фроличем и Сергеем Калининым.

Кард RCC HARD:

  • Кристиано Фролич vs Сергей Калинин
  • Дауд Кельбиханов vs Михаил Колобегов
  • Максим Сульгин vs Милсон Кастро
  • Никита Кузнецов vs Чингис Салбырын
  • Александр Ларкин vs Валерий Мясников
  • Александр Деревянко vs Адель Зарипов
  • Александр Великдус vs Владимир Чехонадских
  • Микаил Усубов vs Герман Скобенко
  • Файзали Таран Махмуродов vs Максим Сульгин
  • Константин Степанов vs Дмитрий Берестовский

Где смотреть RCC HARD, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 17:00 по мск
  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk

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