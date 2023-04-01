Bellator 293: Владимир Токов нокаутировал Гибсона и другие бои

Теги MMA Bellator Владимир Токов Bellator 293 Бокс/MMA/UFC

В Темекуле (Калифорния, США) состоялся турнир Bellator 293. В главном событии Марсело Голм в третьем раунде нокаутировал Дэниела Джеймса.

Результаты других боев:

Кэт Зингано – Лиа МакКорт. Победа Зингано единогласным решением судей;

Джон Солтер – Аарон Джеффри. Победа Солтера единогласным решением судей;

Арчи Колган – Джастин Монталво. Победа Колгана техническим нокаутом в первом раунде;

Салливан Коули – Люк Трэйнер. Победа Трэйнера удушающим в первом раунде;

Владимир Токов – Лэнс Гибсон. Победа Токова нокаутом в первом раунде.

Рустам Хабилов сообщил об отмене боя на Bellator 293. Россиянин не дерется 3,5 года

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1 комментарий

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Serhio Roberto
Наоборот Джеймс победил Голма!!!
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