Bellator 293: Владимир Токов нокаутировал Гибсона и другие бои
В Темекуле (Калифорния, США) состоялся турнир Bellator 293. В главном событии Марсело Голм в третьем раунде нокаутировал Дэниела Джеймса.
Результаты других боев:
Кэт Зингано – Лиа МакКорт. Победа Зингано единогласным решением судей;
Джон Солтер – Аарон Джеффри. Победа Солтера единогласным решением судей;
Арчи Колган – Джастин Монталво. Победа Колгана техническим нокаутом в первом раунде;
Салливан Коули – Люк Трэйнер. Победа Трэйнера удушающим в первом раунде;
Владимир Токов – Лэнс Гибсон. Победа Токова нокаутом в первом раунде.
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