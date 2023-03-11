Ян – заметный фаворит боя с Двалишвили, а БЕТСИТИ разыгрывает 20 млн рублей в честь своего юбилея

Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили в главном бое UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.

Ян проиграл два своих последних боя Шону О’Мэлли и Алджамейну Стерлингу – оба раздельным решением судей. А вот последнее поражение Двалишвили датируется 2018 годом: тогда его задушил Рики Симон.

В очном поединке Ян идет большим фаворитом: на его победу можно поставить с коэффициентом 1,35, тогда как за Двалишвили дают кэф 3,40.

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