Тим Цзю: «Я изучил историю Роналду: теперь я слежу за питанием и рационом и не устаю в ринге»

Австралийский боксер-средневес рассказал, как на его карьеру повлиял Криштиану Роналду.

«Я делал все, чтобы быть в порядке. Я немного изучил историю Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксер.

Но и он, и я подходим к жизни одинаково, мы на 100% преданы своему делу. Например, я слежу за своим питанием и рационом – это все проявления профессионализма.

Когда я был маленьким, мой отец был сержантом в армии, и у него был особый подход к жизни.

И я в два раза ответственнее моего отца. Я вообще не устаю на ринге. Раунды идут, а мое дыхание ровное. Сейчас я мог бы задавить кого угодно,», – сказал Цзю.

Харрисон и Тим Цзю устроили шутливую драку на битве взглядов

Харрисон – про Тима Цзю: «Он маленький тертый калач. Это передалось ему от отца»