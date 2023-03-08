Тим Цзю: «Я изучил историю Роналду: теперь я слежу за питанием и рационом и не устаю в ринге»
Австралийский боксер-средневес Тимофей Цзю рассказал, как на его карьеру повлиял Криштиану Роналду.
«Я делал все, чтобы быть в порядке. Я немного изучил историю Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксер.
Но и он, и я подходим к жизни одинаково, мы на 100% преданы своему делу. Например, я слежу за своим питанием и рационом – это все проявления профессионализма.
Когда я был маленьким, мой отец был сержантом в армии, и у него был особый подход к жизни.
И я в два раза ответственнее моего отца. Я вообще не устаю на ринге. Раунды идут, а мое дыхание ровное. Сейчас я мог бы задавить кого угодно,», – сказал Цзю.
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