Тим Цзю: «Я изучил историю Роналду: теперь я слежу за питанием и рационом и не устаю в ринге»

Теги Криштиану Роналду первый средний вес Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Австралийский боксер-средневес Тимофей Цзю рассказал, как на его карьеру повлиял Криштиану Роналду.

«Я делал все, чтобы быть в порядке. Я немного изучил историю Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксер.

Но и он, и я подходим к жизни одинаково, мы на 100% преданы своему делу. Например, я слежу за своим питанием и рационом – это все проявления профессионализма.

Когда я был маленьким, мой отец был сержантом в армии, и у него был особый подход к жизни.

И я в два раза ответственнее моего отца. Я вообще не устаю на ринге. Раунды идут, а мое дыхание ровное. Сейчас я мог бы задавить кого угодно,», – сказал Цзю.

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2 комментария

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Айлин 1990
Секрет успехов роналду, это гель под названием БАДР.
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Hella black
Главное не ставь себя выше команды,основа - основ
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