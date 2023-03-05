В ночь с 11 на 12 марта на арене «The Theater at Virgin Hotels» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии вечера состоится схватка в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Петр Ян — российский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2014 году, с того момента на его счету 16 побед и 4 поражения. На сегодняшний день спортсмен занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 22 октября 2022 года против Шона О’Мэлли. В этом бою Петр Ян потерпел поражение раздельным решением судей.

Мераб Двалишвили — грузинский боец смешанного стиля (легчайший вес). В течение 9 лет боец выходит в октагон в качестве профессионала, на сегодняшний день в его активе 15 побед и 4 проигрыша. Сейчас Мераб находится на 3 строчке рейтинга в легчайшем весе. Предыдущий бой спортсмена состоялся 20 августа прошлого года, его противником был Жозе Алду. В этой схватке Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.

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