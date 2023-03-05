Президент UFC Дана Уайт поприветствовал казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) на выходе из октагона после его досрочной победы над американцем Джеффом Нилом (15-5).

«Это была гребаная война, мужик! Поздравляю. Невероятный бой», – сказал Уайт.

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде.

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Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

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