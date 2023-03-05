Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

Теги UFC Дана Уайт MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов UFC 285 Джефф Нил Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт поприветствовал казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) на выходе из октагона после его досрочной победы над американцем Джеффом Нилом (15-5).

«Это была гребаная война, мужик! Поздравляю. Невероятный бой», – сказал Уайт.

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде.

Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!

Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»

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3 комментария

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Ahmet Jan
Хвала от Даны дорогого стоит! Может и с Колби бой устроить.
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anvarbegov78@icloud.com
Кому то сейчас стало плохо
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MK
Поздравлям Шавката
+8
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+8
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