Артем Резников: «Махачев победит Оливейру по очкам»

Боец ACA Артем Резников дал прогноз на бой за вакантный титул UFC в легком весе между и .

«Фаворит здесь Махачев, но я не думаю, что это проходной бой, потому что в партере Оливейра силен. Мне кажется, что в стойке Чарльз сильнее Ислама. Он отправлял в нокдауны и нокауты ребят, которые являются ударниками.

Ислам будет его переводить, контролировать. Я не думаю, что Чарльз ему снизу что-то сделает, но и Ислам не сможет зайти в маунт, чтобы добить, или сделать Оливейре болевой. Я думаю, что Махачев выиграет по очкам», считает Резников.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

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